Звезда Comedy Woman рассказала о сложностях материнства

Юмористка Наталия Медведева пожаловалась на недосып после рождения третьего ребенка

Российская актриса и бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что не высыпается после рождения третьего ребенка. На сложности материнства она пожаловалась в эфире шоу «Поехали» на «Авторадио», выпуск которого доступен на YouTube.

Юмористка отметила, что с уходом за детьми ей помогают муж и няня. «И все мы не высыпаемся. (...) Я не знаю, это какая-то, знаете, магия. Ты по-любому будешь не высыпаться. Видно, это как-то заложено. Ты рожаешь детей — и ты сразу не высыпаешься. Даже если поспишь ночью, все равно не высыпаешься», — посетовала она. Звезда также призналась, что из-за заботы о детях у нее не остается времени на работу.

Помимо того, Медведева назвала мифом предположение, что родителям становится проще, когда в семье появляется больше детей. «Мы думали: "С двумя легче". Нет! Мы думали: "С тремя легче". Нет! Сложнее и сложнее», — призналась она.

О том, что Медведева родила третьего ребенка, стало известно 29 июля. Артистка не рассказывала о беременности. Она также не раскрыла пол и имя новорожденного.

Юмористка с 2012 года замужем за капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В 2015 году у них родился первый ребенок. В 2018 году на свет появился их второй сын.