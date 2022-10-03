Статус ошибочно мобилизованных россиян объяснили

Адвокат Айрапетов объяснил, что ошибочно мобилизованные возвращаются в запас

Ошибочно мобилизованные россияне возвращаются в запас. Если комиссия выявила, что явившийся по повестке гражданин не годен к службе, его больше не могут призвать при сохранении текущих критериев мобилизации. Статус таких людей в беседе с «Лентой.ру» объяснил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

«По повестке человек проходит необходимые комиссии — призывную и медицинскую. Если у комиссии военкомата возникают вопросы с точки зрения законности вызова гражданина, его готовности или соответствию критериям, человек получает отзыв повестки. Повестка отзывается, он не считается мобилизованным. Для этого могут быть различные причины. Например, критерии, которые в своем недавнем обращении определил президент, либо если у человека имеется четверо детей, либо он обладает определенными заболеваниями, которые указаны в нормативных документах и являются препятствием для прохождения военной службы», — рассказал юрист.

В таком случае человек сохраняет тот же самый статус, который имел до получения повестки и объявления мобилизации, и даже имеет право покинуть страну, отметил Артур Айрапетов.

Он переходит в запас и считается, что комиссия приняла решение об отказе ему в наборе при мобилизации Артур Айрапетов юрист

«Он может спокойно выехать за границу. Более того, он получает де-факто бронь от вызовов по тем же самым критериям, если критерии не ужесточатся и не расширятся», — заключил он.

Ранее россиянам рассказали об отсрочке при частичной мобилизации. Организации могут предоставить ее на срок до 12 месяцев с возможностью продления на более длительный период, сообщает портал «Объясняем.рф».