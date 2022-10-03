Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации

«Объясняем.рф»: отсрочка при частичной мобилизации предоставляется на срок до 12 месяцев

Организации могут предоставить своим сотрудникам отсрочку на срок до 12 месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

«Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бронь могут выдавать сотрудникам, уже достигшим 27 лет и работающим на должностях, имеющие существенное значение для обеспечения выполнения установленных мобилизационных заданий. Также бронирование проводится в тех организациях, которые осуществляют иную деятельность в интересах государства.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил российским студентам критерии по призыву в рамках частичной мобилизации. По его словам, учащиеся коммерческих вузов с государственной аккредитацией не подлежат призыву.