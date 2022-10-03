Россиян предупредили о неочевидных опасностях чрезмерной любви к порно

Психолог Сафина: увлечение одного из партнеров порно может убить секс в отношениях

Увлечение одного из партнеров порно может привести к развитию комплексов и убить секс в отношениях, уверены психолог-сексолог, тренер Центра Secrets Риналия Сафина и акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская. В беседе с «Лентой.ру» они предупредили россиян о неочевидных опасностях любви к фильмам для взрослых для ментального здоровья и отношений.

Психолог Сафина подчеркнула, что просмотр порно не преступление, а для многих отличный способ сбросить напряжение. Главное — не уходить в вымышленную реальность с головой и не терять здравомыслие. Более того, совместный просмотр фильмов для взрослых может стать источником идей, которые помогут разнообразить сексуальную жизнь пары.

В то же время, чрезмерное увлечение человека порнофильмами может негативно сказаться на его ментальном здоровье и личной жизни. По словам Сафиной, вся порноиндустрия нацелена на то, чтобы активировать у мужчин и женщин как можно больше центров головного мозга, отвечающих за возбуждение.

Громкие стоны, крупный план гениталий, всевозможные секс-игрушки, необычные места и сценарии, сексуальное белье — все эти факторы вкупе работают на достижение ярчайшего оргазма, полученного через визуальный канал восприятия. И это может стать проблемой для интимной жизни пары. В отношениях, где страсть утонула в быту и проблемах, секс становится таким же приевшимся, скучным и однообразным. Поговорить о желаниях, внести разнообразие — для этого нужно приложить усилия, куда проще нажать пару кнопок и «получить» длинноногую красотку в эротичном белье, готовую на все и со всеми. Это убивает секс в паре Риналия Сафина Психолог-сексолог, тренер Центра Secrets

С этой проблемой могут столкнуться не только мужчины, но и женщины, особенно если речь идет о нереалистичных ожиданиях от себя и партнера, добавила Сафина. Помимо этого, увлечение порно может привести к развитию комплексов у мужчин по поводу размера пениса и умения удовлетворить партнершу.

В свою очередь, врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Эстер Вавилонская со ссылкой на исследование швейцарских ученых заявила, чем чаще мужчины смотрят порнографию, тем ниже они оценивают свое умение заниматься сексом и тем меньшее удовлетворение от интимной близости получают.

Половое влечение определяется такими факторами, как желание, возбуждение, умение достичь оргазма, доверие. Все больше пар стало ориентироваться на эмоционально-фокусированную близость. Именно поэтому с психологической точки зрения порнография может вредить мужчине: партнер не может раскрыться, наладить контакт Эстер Вавилонская Акушер-гинеколог, клинический психолог Института репродуктивной медицины REMEDI

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