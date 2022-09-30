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Психолог назвала причины влюбленности в женатых мужчин

Психолог Светлана Тропманн: некоторые женщины вступают в связь с женатыми из-за скуки

Фото: Shutterstock

Некоторые женщины вступают в связь с женатыми мужчинами из-за скуки и соревновательного духа, рассказала психолог Светлана Тропманн. Она назвала «Ленте.ру» и другие причины влюбленности в несвободных партнеров.

Психолог отметила, что многие женщины заводят романы с семейными мужчинами из-за нехватки острых ощущений. Опираясь на свой опыт, Тропманн добавила, что такие женщины отвергают ухаживания свободных кавалеров, так как жизнь с ними им кажется обыденной и пресной.

Женатый мужчина все время будоражит и непредсказуем: придет ко мне или останется на выходных с женой? Догадывается ли его жена о чем-то или ей намекнуть? Элемент игры и риска — вот что держит женщин, с их собственных слов, рядом с женатыми

Светлана Тропманнпсихолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», немалую роль в выборе женатого мужчины как партнера играют установки из детства девочки. Если ребенок видит, что отношения между родителями не самые благоприятные или отец выпивает, то у ребенка формируется негативное отношение к противоположному полу.

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Психолог добавила, что к тому же многие девочки слышат от родителей фразы вроде «Все мужики — козлы, добра от них не жди, быть с ними нужно осторожнее». По ее мнению, став взрослой, такая женщина в глубине души боится создавать семью. А поскольку с женатым мужчиной перспектива долгосрочных отношений ничтожно мала, она предпочтет именно такой вариант как наиболее безопасный, пояснила Тропманн.

Начинать отношения с семейным человеком женщин подстегивает и соревновательный дух. Усвоенные с детства требования родителей, тренеров, учителей быть лучше остальных в будущем заставляют женщин вступать в конкуренцию, побеждать и тем самым подтверждать собственную значимость, отметила психолог.

Борьба, как правило, происходит не за мужчину как желанный объект, а с его «обладательницей» в попытке доказать ей свое превосходство

Светлана Тропманнпсихолог

Сказывается на личной жизни женщины и дефицит любви, недополученной в детстве, добавила психолог. В зоне риска оказываются те, чьи отец или мать были эмоционально отстраненными, скупыми на чувства или проявляли свою любовь только в те моменты, когда ребенок выполнял их требования. Вырастая, такие люди подсознательно выбирают партнера, который будет вести себя так же, как когда-то поступали значимые для нее взрослые.

«Это значит, он окажется недосягаем или холоден, или будет играть ее чувствами, то отталкивая, то снова притягивая к себе. Как раз такую ролевую модель часто выбирают женатые мужчины. То он говорит, что отношения закончены, то клянется развестись», — прокомментировала психолог. Она добавила, что все же бывают случаи, когда чувства партнеров искренни и глубоки, и тогда они находят выход из любовного треугольника.

В остальных случаях потребность женщины найти себе труднодоступного партнера продиктована ее психологическими установками, как правило, сложившимися еще детстве. Если не разобраться с этими внутренними конфликтами, существует риск, даже меняя мужчин, все время выбирать таких, с которыми невозможно будет построить крепких, теплых, доверительных отношений, резюмировала Тропманн.

Ранее психолог Евгений Кальгавчук рассказал об ошибках в сексе, которые способны испортить отношения. Он обратил внимание, что отсутствие оргазма и сравнения с другими могут разрушить союз.

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Вера Владзиевская
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