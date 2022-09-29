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Россиянам назвали способные разрушить отношения ошибки в сексе

Сексолог Кульгавчук: отсутствие оргазма и сравнения с другими могут разрушить отношения

Фото: Tatiana Rodriguez / Unsplash

Регулярное отсутствие оргазма и обидные сравнения партнера с другими могут погубить даже самые крепкие отношения, заявил сексолог Евгений Кульгавчук. В беседе с «Пятым каналом» он назвал россиянам эти и другие ошибки, способные разрушить даже самый крепкий союз.

Специалист отметил, что очень часто охлаждение в отношениях может возникнуть не только из-за отсутствия оргазма у женщины, но и из-за некачественного или скучного секса. Повлиять на это могут как гормоны, так и поведенческие сценарии, заложенные родителями.

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По словам Кульгавчука, усугубить проблемы в семье способно несовпадение у партнеров желаний во время секса, когда один из них настоятельно хочет воплотить в реальность то, что другой находит неприемлемым. Еще одним камнем преткновения могут стать тревожное ощущение неудачи в постели, из-за которого один из супругов может решиться на измену, или убеждение, что «любовь прошла», продолжил сексолог.

Помимо этого, разрушительно на отношения влияют обидные сравнения партнера с другими и выявление у одного из них заболеваний, передающихся половым путем. Чтобы этого избежать, сексолог советует работать над отношениями. «Важно выделять время друг для друга, синхронно соблюдать режим труда и отдыха, формировать привычки проявления внимания и заботы друг о друге. Уметь проработать возможный негативный опыт, полученный в родительской семье», — пояснил Кульгавчук.

Ранее сексолог и психолог Каролина Путинцева назвала оптимальную продолжительность интимной прелюдии у женщины. Длина предварительных ласк должна составлять около 20 минут, уверена специалистка.

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Наталья Обрядина
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