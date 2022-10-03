В День германского единства Шольц заявил о важности борьбы за свободу Украины

Канцлер ФРГ Шольц в День германского единства пообещал продолжить поддержку Украины

После начала спецоперации на Украине «европейский порядок оказался под угрозой», в связи с этим для Германии важно продолжать поддерживать Украину и бороться за свободу украинского народа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей речи на Дне германского единства, сообщает ТАСС.

«Мы сплочены, мы поддерживаем украинцев в их борьбе за свободу, единство и справедливость», — сказал германский лидер. Шольц пообещал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия никогда не признает результаты референдумов в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.