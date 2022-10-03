МИД Чехии призвал граждан покинуть Россию

МИД Чехии призвал граждан покинуть РФ из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью

МИД Чехии в связи с возможным ухудшением безопасности в РФ призвал граждан покинуть страну и воздержаться от поездок на российскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ прежде всего для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан Чехии покинуть территорию РФ», — заявили в министерстве.

Ранее покинуть Россию рекомендовали гражданам посольства Италии и США. Так итальянская сторона призвала уехать из страны тех граждан, чье пребывание не продиктовано необходимостью. Вашингтон выпустил рекомендацию в связи с объявлением на территории России частичной мобилизации. «Те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — рассказали в посольстве.