Приход правых к власти в Европе сочли причиной провала борьбы с Россией

Fortune: приход правых популистов к власти приведет к провалу единой борьбы ЕС с Россией

Деглобализация, приход правых политиков-популистов к власти и энергетический кризис могут стать факторами, которые негативно повлияют на единство Европейского союза во внешней политике и приведут к ухудшению экономического кризиса. Об этом пишет издание Fortune, пообщавшееся с рядом экспертов.

«Одна вещь вызывает беспокойство и перекликается с 1930-ми годами — широко распространенное разочарование в том, на что способны либеральные демократии... Ситуация может усугубиться этой зимой из-за того, что в Европе цены взлетают до небес, а топлива не хватает», — считает исследователь-историк Центральной и Восточной Европы из Корнелльского университета Кристина Флореа.

Однако в ряде стран Европы правые политики уже набирают популярность, в связи с чем встает вопрос о том, не столкнется ли ЕС с провалом единой политики — в том числе, в рамках борьбы с Россией и набирающего обороты кризиса беженцев, усугубившегося после начала боев на Украине.

«Люди, переживающие глубокие социальные потрясения, ищут безопасности; скорее всего, они обратятся к партиям, которые обещают им поддерживать порядок и помогать "простым людям"», — отметил профессор Уорикского университета Марк Харрисон.