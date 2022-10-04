Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Приход правых к власти в Европе сочли причиной провала борьбы с Россией

Fortune: приход правых популистов к власти приведет к провалу единой борьбы ЕС с Россией

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Деглобализация, приход правых политиков-популистов к власти и энергетический кризис могут стать факторами, которые негативно повлияют на единство Европейского союза во внешней политике и приведут к ухудшению экономического кризиса. Об этом пишет издание Fortune, пообщавшееся с рядом экспертов.

«Одна вещь вызывает беспокойство и перекликается с 1930-ми годами — широко распространенное разочарование в том, на что способны либеральные демократии... Ситуация может усугубиться этой зимой из-за того, что в Европе цены взлетают до небес, а топлива не хватает», — считает исследователь-историк Центральной и Восточной Европы из Корнелльского университета Кристина Флореа.

Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Маск предложил свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной
3 октября 2022

Однако в ряде стран Европы правые политики уже набирают популярность, в связи с чем встает вопрос о том, не столкнется ли ЕС с провалом единой политики — в том числе, в рамках борьбы с Россией и набирающего обороты кризиса беженцев, усугубившегося после начала боев на Украине.

«Люди, переживающие глубокие социальные потрясения, ищут безопасности; скорее всего, они обратятся к партиям, которые обещают им поддерживать порядок и помогать "простым людям"», — отметил профессор Уорикского университета Марк Харрисон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
В магазине оружия в Казахстане взорвалось хранилище с порохом
Определены самые затратные бытовые приборы
Врач назвал способы улучшить потенцию без лекарств
Пушков объяснил российскую идеологию
В Германии заявили о выгоде России от потолка цен на нефть
Приход правых к власти в Европе сочли причиной провала борьбы с Россией
В Узбекистане произошел взрыв на химзаводе
Названы основные причины появления неприятного запаха изо рта
Москвич сам явился за повесткой в мобилизационный пункт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.