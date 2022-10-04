Суд снял арест со счетов «Сити Инвест Банка»

Арбитраж отменил обеспечительные меры в отношении «Сити Инвест Банка»

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил обеспечительные меры в отношении «Сити Инвест Банка», сняв арест с его корсчета, наложенный по требованию Арбитражного суда Новгородской области. Об этом говорится в копии постановления суда, имеющейся в распоряжении редакции.

Отменяя принятые в отношении «Сити Инвест Банк» обеспечительные меры, суд принял во внимание стабильное финансовое состояние банка, а также указал на незаконность ранее вынесенных в отношении банка обеспечительных мер.

В апреле 2022 года корреспондентский счет «Сити Инвест банка» был арестован главным управлением Центробанка по Северо-Западу в рамках дела о банкротстве новгородского «Дека» (производитель кваса «Никола»). Операционная деятельность банка хоть и не была приостановлена, однако, банку были причинены убытки данным арестом, что также оценил суд, отменяя судебный акт.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и владельца «Дека» Николая Левицкого, который подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере в 2018 году, продолжается.

