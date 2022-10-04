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Российская ведущая рассказала об избиении возлюбленным

Ведущая Анфиса Чехова рассказала, что ее избил возлюбленный, когда ей было 26 лет

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Популярная российская ведущая Анфиса Чехова рассказала о неприятном инциденте, который случился много лет назад и негативно повлиял на ее психическое здоровье. Когда Чеховой было 26 лет, ее избил возлюбленный, призналась она в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена).

«Когда мне было 26 и меня избил мой мужчина, мне стало казаться, что мир настроен ко мне враждебно, и все проходящие мимо меня мужчины хотят напасть на меня. Я была так напугана, что из машины боялась вечером дойти до подъезда, и маме приходилось меня встречать», — рассказала ведущая.

Ситуацию усугубило то, что у ведущей врожденная склонность к паранойе, что показал генетический анализ. «Половину своей жизни, следуя своей генетической программе, я тревожилась и паниковала», — отметила Чехова. Однако позже ей все-таки удалось справиться с тревогой. Ведущая заключила, что сейчас она не считает себя тревожным человеком, несмотря на нестабильную обстановку в мире.

В июне Чехова заявила, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны продюсера телеканала «Муз-ТВ», когда ей было 23 года. По словам ведущей, мужчина однажды пригласил ее к себе в кабинет, где набросился с поцелуями и завалил на диван.

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Денис Савосин
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