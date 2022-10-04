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Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ

В Бердянске полицейские задержали украинского военного, готовившего теракты и диверсии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бердянске полицейские задержали военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившего теракты и диверсии. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Запорожской области.

По данным ведомства, в задачи украинского диверсанта также входили наведение и корректировка огня.

Сотрудникам патрульно-постовой службы поступила информация о подозрительном мужчине. Тогда правоохранители приехали по указанному адресу и обнаружили там военнослужащего ВСУ.

В телефоне фигуранта стражи порядка нашли фотографии мест несения службы и сообщения, в которых он говорит о готовности наводить огонь на военные объекты Вооруженных сил России.

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Екатерина Власова
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