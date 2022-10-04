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Постпреды стран ЕС договорились по ограничению цен на российскую нефть

Politico: постпреды стран Евросоюза договорились по ограничению цен на российскую нефть
СюжетСанкции против России:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) достигли договоренности по новому пакету санкций против России, в том числе по введению потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

По их информации, финальная версия проекта, включающего ограничение цен на российскую нефть, будет одобрена в среду, 5 октября.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Официальные лица этих стран готовят законопроект, необходимый для реализации этой меры, однако, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы. Сроки вступления в силу ограничений, таким образом, пока не ясны.

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Марина Совина
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