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В ДНР направили в суд дело 18 боевиков «Айдара»

Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 боевиков украинского нацбата «Айдар»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского националистического штурмового батальона «Айдар». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В генпрокуратуре отметили, что в составе нацбата обвиняемые совершали на подконтрольных Киеву территориях ДНР «действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя» республики.

В ведомстве также уточнили, что 11 человек из указанной группы проходили специальное обучение для ведения террористической деятельности, действия четырех были квалифицированы как организация деятельности террористического сообщества, а 14 боевикам были предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической организации.

В сентябре Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. В результате переговоров с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Украинской стороне, в свою очередь, удалось вернуть 215 военных, в том числе бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Алевтина Запольская
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