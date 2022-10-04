Российский чиновник осужден на девять лет за выдачу земель знакомым

Экс-глава Дербентского района Дагестана Джелилов получил 9 лет за незаконную выдачу земель

Преображенский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова за крупную растрату, выразившуюся в незаконной выдаче земельных участков своим знакомым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-чиновник также должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Это был уже четвертый приговор в отношении Джелилова, которого по настоянию прокуратуры судят в Москве, потому что на родине у него есть влиятельные покровители, которые могут оказать давление на систему правосудия.

Прежние процессы над чиновником также связаны с должностными преступлениями. По данным следствия, в 2016 году Джелилов подарил родственникам три земельных участка общей площадью 3,5 гектара у федеральной трассы «Кавказ» рыночной стоимостью 20 миллионов рублей.

Экс-чиновник свою вину не признал.