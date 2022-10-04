Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский чиновник осужден на девять лет за выдачу земель знакомым

Экс-глава Дербентского района Дагестана Джелилов получил 9 лет за незаконную выдачу земель

Фото: Администрации Дербентского района

Преображенский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова за крупную растрату, выразившуюся в незаконной выдаче земельных участков своим знакомым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-чиновник также должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Это был уже четвертый приговор в отношении Джелилова, которого по настоянию прокуратуры судят в Москве, потому что на родине у него есть влиятельные покровители, которые могут оказать давление на систему правосудия.

Прежние процессы над чиновником также связаны с должностными преступлениями. По данным следствия, в 2016 году Джелилов подарил родственникам три земельных участка общей площадью 3,5 гектара у федеральной трассы «Кавказ» рыночной стоимостью 20 миллионов рублей.

Экс-чиновник свою вину не признал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным
Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
iPhone самостоятельно вызвал полицию на место смертельного ДТП
Лукашенко уличил оппозицию в желании разрушить страну
Генпрокурор России прибыл во Вьетнам
Мужчина по просьбе жены пошел в магазин за продуктами и разбогател
Рухнувшая облицовка здания в Москве ранила двух несовершеннолетних девушек
Россияне пожаловались на «баснословный» рост цен на проживание в отелях Турции
В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке
Экс-сотрудники метро Москвы получили условные сроки по делу о гибели 24 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.