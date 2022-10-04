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Россиянка съездила в новый отель в Египте и удивилась «лысой территории»

Автор блога съездила в новый отель в Египте и удивилась «лысой территории» гостиницы

Фото: Branden Leighty / Unsplash

Российская туристка, которая съездила в недавно построенный отель в Египте, удивилась довольно низким ценам на путевку. О своем отдыхе она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, недельная путевка на двоих обошлась ей в 132 тысячи рублей. Путешественница отметила, что отель был абсолютно новым, и ремонтные работы в некоторых корпусах гостиницы по-прежнему продолжаются.

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Автор блога также удивилась, что территория вокруг отеля практически лысая. Помимо этого, ее разочаровал довольно скудный выбор блюд в ресторане, отсутствие анимации для детей, а также номеров с видом на море.

При этом из плюсов туристка назвала красивый песчаный пляж с пологим входом в море, вкусные ужины в ресторанах а-ля карт, вежливый персонал, хорошее обслуживание, а также работающий без перебоев бесплатный вайфай.

Ранее российская туристка побывала в любимом отеле Египта после реновации и назвала отдых «наглой обдираловкой». В частности, она пожаловалась на навязывание платных услуг в гостинице.

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Ксения Жарова
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