Гастроэнтеролог перечислил неочевидные признаки заражения глистами

Гастроэнтеролог Вялов: гельминты могут маскироваться под бронхит и цистит

Поселившиеся в организме человека гельминты могут маскироваться под цистит, бронхит и остеохондроз, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Неочевидные признаки заражения гельминтами он перечислил в беседе с «Москвой 24».

По словам гастроэнтеролога, симптомы зависят от того, в каком именно месте находится паразит. «Например, если глист находится в мозге, то это могут быть симптомы, похожие на проблемы с нервами, глазами или слухом», — привел пример он.

Кроме того, добавил Вялов, гельминтоз можно перепутать с проблемами с легкими. «Ощущение, что не хватает воздуха. Такие симптомы возникают обычно, когда самый популярный у нас глист аскарида попадает в легкие. Период жизни глиста, когда они туда попали, сопровождается симптомами, похожими на воспаление легких или бронхит», — предупредил он.

Когда паразиты селятся в пищеварительной системе — в печени, желчном пузыре или в кишечнике, — можно перепутать их воздействие с несварением, уточнил Вялов. Он указал на то, что в этом случае человек страдает от отрыжки, изжоги, тошноты, вздутия, газообразования. В свою очередь, при поражении глистами мочевыделительной системы наблюдаются симптомы, похожие на цистит, учащенное мочеиспускание, уточнил специалист.

Наконец, боль в области лопаток может быть связана с паразитом токсокара, который передается от собаки, предостерег врач. «Мой друг, у которого есть немецкая овчарка, целый год ходил по разным врачам, ему лечили сколиоз, остеохондроз, и никто не связал, что боль в лопатке у него может быть связана вообще с самой кожей и с тем, что внутри нее находится», — рассказал Вялов.

Ранее врач-гастроэнтеролог, педиатр «Инвитро-ЮГ» Светлана Ужевко назвала неочевидные признаки гельминтоза в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру». Она предупредила, что заражение глистами может протекать бессимптомно или маскироваться под ОРВИ, проявляясь небольшим повышением температуры, слабостью или заложенностью носа.