Сообщение о раскритиковавшем жителей Чечни священнике оказалось недостоверным

Сообщение о раскритиковавшем жителей Чечни и Дагестана священнике оказалось недостоверным

Сообщение о том, что российский священник раскритиковал жителей Чечни и Дагестана, оказалось недостоверным.

Видеозапись, на которой священнослужитель в ходе проповеди подвергает критике мусульман, начала распространяться в проукраинских Twitter-аккаунтах в понедельник, 3 октября. На ролик также обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

В указанном видео видно, что священник обращается к собравшимся в храме прихожанам, и слышно, что в рамках проповеди он всячески оскорбляет граждан, исповедующих ислам, в частности, упоминая жителей Чечни. Украинский чиновник в дополнение заявил, что таким образом священнослужитель якобы отреагировал на акции против частичной мобилизации, прошедшие в Чечне и Дагестане.

Ни в одном из распространившихся в сети роликов никаких данных о том, где именно и когда было снято видео, не приводится. При этом кадры нечеткие, на них нельзя детально рассмотреть, соответствует ли артикуляция героя видео произносимым словам. Также заметно, что речь обрывиста, явно подвержена коррекции и по звуку не отражает акустические особенности помещения, в котором происходит действие.

В действительности ролик является смонтированным, речь наложена на видеоряд: слова, приписываемые некоему священнику, на самом деле принадлежат протоиерею РПЦ Димитрию Смирнову. В записи задействовано по меньшей мере два его выступления, представленных в мультиблоге на YouTube. В одном из них, датируемом 2015 годом, Смирнов не критикует мусульман, а наоборот, высказывает мнение о том, что они могут служить примером для подражания, так как намного ближе к богу и вере, чем многие православные россияне. «Кто бы мог подумать, что исламский мир станет примером. А почему эти юноши умирают? Ну, потому что они не хотят, чтобы у них было государство, в котором правят педерасты. (…) Они не хотят расшатывания своих устоев, прежде всего семейных», — говорит он. В другом видео, также от 2015 года, он называет всех людей выдохшимися, полумертвыми, больными, желающими не «пахать», а лишь что-то получать — и спасти их, по его словам, может только Иисус Христос.

Ролик, о котором идет речь, не получил широкого распространения в СМИ. Он был растиражирован в Twitter, преимущественно украинском сегменте, и в некоторых мелких сообществах во «ВКонтакте» (к примеру, в группе «Пуд соли» с 800 подписчиков).