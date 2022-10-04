Уехавшие в Казахстан россияне описали отношение местных жителей к мигрантам

Россияне рассказали об отношении казахов к приехавшим из РФ людям

С 21 сентября в Казахстан через сухопутные границы въехали более 200 тысяч россиян. Для части из них страна стала перевалочным пунктом, но есть и те, кто решил задержаться в стране. «Лента.ру» пообщалась с россиянами, которые рассказали, как казахи реагируют на волну мигрантов из России.

Казахское гостеприимство

Сергей (имя изменено - прим. Ленты.ру) выехал в Казахстан 26 сентября на машине с водителем. В ночь с 27 на 28 сентября он пересек границу пешком через КПП Сагарчин — между российским Оренбургом и казахстанским Актобе. Самой тяжелой для него оказалась очередь не к российской, а именно к казахстанской границе через нейтральную зону — на этом рубеже силы уже закончились.

«Во-первых, было очень холодно, все уже устали, начали сбиваться в кучки, искать водителей, которые подвезут до границы. Такие нашлись, этим занимаются сами казахи — сажают в машину людей за определенную сумму и везут. Так получается, во-первых, немного быстрее, во-вторых, есть возможность посидеть в тепле», — рассказал мужчина.

Уже в нейтральной зоне появились первые волонтеры. Они бесплатно раздавали воду и еду всем желающим, они же стояли и с обратной стороны границы. Поскольку ввиду рекордного наплыва приезжих цены на квартиры резко поднялись, а в приграничных городах не осталось даже мест в гостиницах, волонтеры развернули пункты помощи, где можно было переночевать, бесплатно поесть и определиться с дальнейшими планами, рассказал Сергей.

«Из Актобе я поехал в Астану, — рассказал Сергей. — На рейсовом такси с автовокзала, потому что билетов на самолет не было. До самого автовокзала, кстати, меня отвезли бесплатно».

Таксист оказался человеком интересным. Представился вором в законе, убившем огромное количество человек и теперь скрывающимся от закона под личиной водителя. Не знаю, конечно, что из этого было правдой, но костяшки у него были сбиты, а трость раскручивалась, внутри был нож Сергей россиянин в Казахстане

Несмотря на общий колорит, человеком водитель оказался довольно приятным: рассказывал, что русским здесь рады и рекомендовал Сергею остерегаться местных дам — на такого приезжего, якобы, обязательно будет повышенный спрос.

«Вообще, ничего плохого о казахах я сказать не могу. Все, кто нам попадался, были просто чудесными людьми, все помогали, были готовы подсказать. Квартиру мне сдает очень милая женщина за совершенно адекватную сумму. Она же помогла оформить разрешение на проживание в стране в течение 90 дней, все это за "спасибо". Ни разу не встречал ни косых взглядов, ни осуждения», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Один раз с друзьями пошел в клуб. Мы там, конечно, выделялись на общем фоне, но никакого негатива не было, хотя все, естественно, выпивали. Люди подходили только познакомиться и пообщаться, спрашивали о России, о происходящем у нас в стране. Все были на позитиве. Единственное — просили уважительно относиться к Казахстану, но в этом как раз нет ничего предосудительного Сергей россиянин в Казахстане

«Им это только на руку»

Игорь с двумя друзьями пересек границу 24 сентября через сухопутную границу КПП Троицк. Ближайший крупный город со стороны Казахстана — Костанай.

Когда мы приехали, в Костанае и ближайших городах не было вообще ничего: ни мест в гостиницах, ни билетов на самолет, автобус — просто ноль. Нам тоже очень помогали волонтеры, мы в итоге ночевали у какого-то местного парня, это было бесплатно. Пытались дать ему денег, но он отказался. Он же, кстати, нашел нам хорошего водителя, который уже за деньги, но нормальные, довез нас до Астаны Игорь россиянин в Казахстане

Путь из Костаная до Астаны долгий — около восьми часов. За это время Игорь с друзьями успели подружиться со своим водителем.

«По его словам, в Казахстане нам только рады. Из-за того, что приехали так много людей, выросли цены на жилье, спрос на разные услуги. Да в тех же кафе, торговых центрах, магазинах, такси вырос спрос. А, поскольку Казахстан — все же не самая богатая страна, им это только на руку. О конфликтах с русскими он особо ничего не слышал, говорит, что ведут все себя более или менее прилично», — сказал Игорь.

Таким неоднозначным может быть только один момент. Водитель сказал, что, хоть в большей части Казахстана все говорят по-русски и никакой разницы культур, в целом, не чувствуется, проблемы иногда могут быть на юге страны. Там встречаются националисты, меньше говорят по-русски. Вроде даже есть какое-то отдельное ругательство для тех, кто живет в Казахстане, но не владеет языком Игорь россиянин в Казахстане

По словам мужчины, во многом за относительно легкий переезд в другую страну следует благодарить правительство Казахстана, которое пошло навстречу приезжим из России. Например, в вопросе оформления документов, необходимых для полноценной жизни в другом государстве.

«С наличкой уже все как-то отвыкли ходить. Наши карты в Казахстане не принимают, соответственно, нужно заводить местные. Чтобы это сделать, нужно оформить аналог нашего ИНН в аналоге нашего МФЦ. Естественно, из-за наплыва людей скопились огромные очереди и процедура удлинилась. Власти открыли дополнительные пункты, где это можно сделать. По-моему, это очень круто. В итоге, на все про все у меня ушло полтора дня», — поделился Игорь.

Ранее сообщалось, что в Уральске суд принял решение о выдворении из страны четверых граждан России, задержанных ранее за пьяную драку у ночного клуба.