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В Казахстане подсчитали число въехавших в страну россиян

МВД Казахстана сообщило, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч россиян

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Казахстане подсчитали число прибывших в республику Россиян. С 21 сентября в страну въехали более 200 тысяч человек, 147 тысяч выехали. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, передает РИА Новости.

Министр также отметил, что за это время из Казахстана были депортированы семь россиян. «Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу — прим. «Ленты.ру»), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство», — заявил Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что в Уральске суд принял решение о выдворении из страны четверых граждан России, задержанных ранее за пьяную драку у ночного клуба. Отмечается, что трое из выдворяемых российских граждан прибыли в Казахстан из Саратовской области, а еще один — из Уфы.

Также стало известно, что пересекающие границу с Казахстаном россияне заявили, что казахстанские пограничники вымогали у них взятки под угрозой депортации.

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Алевтина Запольская
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