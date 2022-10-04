Отреставрированная версия фильма «Летят журавли» выйдет в прокат 13 октября

Отреставрированная версия картины Михаила Калатозова «Летят журавли» выйдет в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

В прокате «избранных кинотеатров по всей России» восстановленный в формате 4К фильм появится 13 октября, к 65-летию мировой премьеры.

«Киноконцерн "Мосфильм" и телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" не просто выпускают фильм "Летят журавли" на большие экраны. Зрители увидят покадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна и воссозданный в формате 4K шедевр», — отметили в пресс-службе.

В основу картины, главные роли в которой исполнили Татьяна Самойлова и Алексей Баталов, легла пьеса Виктора Розова «Вечно живые» 1943 года. Калатозов увидел пьесу на сцене «Современника», после чего предложил ее автору написать сценарий к фильму.

В 1958 году картина «Летят журавли» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

В начале сентября стало известно, что российские кинотеатры поддержали законопроект о принудительном лицензировании контента, который летом был внесен в Госдуму.