В Армении сочли невозможным обсуждать вступление в Союзное государство

Спикер парламента Армении Симонян исключил вступление страны в Союзное государство

Спикер парламента Армении Ален Симонян во время беседы с журналистами счел невозможными обсуждения о вступлении республики в Союзное государство России и Белоруссии, пишет ТАСС.

Симонян отметил, что не обсуждал соответствующий вопрос с российскими коллегами. «Таких обсуждений нет и не может быть. Независимость и суверенитет Армении не подлежат обсуждению», — заявил он.

Ранее Симонян допустил, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил, что вопросы, связанные с ОДКБ, обсудят в рамках запланированного визита в Москву 9 октября.