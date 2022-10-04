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Выставка об эпохе Петра I в Москве продлится до 6 ноября

До 6 ноября в Новом Манеже пройдет выставка, посвященная эпохе Петра I

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

До 6 ноября в Новом Манеже пройдет выставка-инсталляция «Новый человек», посвященная эпохе российского императора Петра I. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Великого, рассказывает о реформах императора, которые повлекли за собой коренные изменения в жизни русского человека. Она включает в себя девять разделов, раскрывающих такие темы, как быт, мода, светская культура, новая роль женщины в обществе, а также наука и образование в период петровского правления.

Всего в экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний. Сред них — Табель о рангах (1722), «Азбука гражданская с нравоучениями» (1877), первая русская газета «Ведомости» (1717), Указ Петра I о праздновании Нового года 1 января (1699), собственноручный рисунок императора трехцветного флага (1699). Гости выставки смогут также увидеть предметы мебели, одежды, быта, скульптуры и другие экспонаты из Государственного исторического музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея истории Санкт-Петербурга и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Выставка открылась в Новом Манеже в Москве 15 сентября и пройдет до 6 ноября 2022 года. Приобрести билеты и узнать подробности можно по ссылке.

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Дениза Мацаева
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