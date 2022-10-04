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МИД Норвегии вызвал посла России из-за референдумов

МИД Норвегии вызвал российского посла для беседы в связи с референдумами
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

МИД Норвегии вызвал посла РФ для проведения беседы в связи с референдумами по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Норвежские дипломаты вызвали российского посла, чтобы «донести позицию Норвегии по поводу присоединения к России» указанных территорий. По мнению норвежского ведомства, данное событие «представляет собой нарушение международного права».

Ранее российских послов вызвали в МИД Франции, Испании, Словакии, Дании и других европейских стран.

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Татьяна Антоненко
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