МИД Норвегии вызвал посла России из-за референдумов

МИД Норвегии вызвал российского посла для беседы в связи с референдумами

МИД Норвегии вызвал посла РФ для проведения беседы в связи с референдумами по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Норвежские дипломаты вызвали российского посла, чтобы «донести позицию Норвегии по поводу присоединения к России» указанных территорий. По мнению норвежского ведомства, данное событие «представляет собой нарушение международного права».

Ранее российских послов вызвали в МИД Франции, Испании, Словакии, Дании и других европейских стран.