В ДНР рассказали о таможенном контроле после вхождения в состав России

Власти ДНР сообщили, что отменят таможенный контроль границы с Россией

Стали известны подробности о работе таможенного контроля на границе Донецкой народной республики (ДНР) и России после вхождения нового субъекта в состав. Об этом сообщает Министерство доходов и сборов республики, передает ТАСС.

В сообщении ведомства сказано, что государственная граница станет административной на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон. «Таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут», — сказано в сообщении властей республики.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник предрек затяжной процесс отмены таможни между республикой и Россией после воссоединения. Он сообщил, что после этого будет установлен обоснованный переходный период, который может длиться месяцы.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября включительно. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение.