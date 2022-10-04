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В ДНР рассказали о таможенном контроле после вхождения в состав России

Власти ДНР сообщили, что отменят таможенный контроль границы с Россией

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Стали известны подробности о работе таможенного контроля на границе Донецкой народной республики (ДНР) и России после вхождения нового субъекта в состав. Об этом сообщает Министерство доходов и сборов республики, передает ТАСС.

В сообщении ведомства сказано, что государственная граница станет административной на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подпишет соответствующий закон. «Таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут», — сказано в сообщении властей республики.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник предрек затяжной процесс отмены таможни между республикой и Россией после воссоединения. Он сообщил, что после этого будет установлен обоснованный переходный период, который может длиться месяцы.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября включительно. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение.

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Алевтина Запольская
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