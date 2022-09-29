Посол ЛНР Мирошник предрек затяжной процесс ликвидации таможни между республикой и Россией

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник предрек затяжной процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией после присоединения региона. Его цитирует ТАСС.

По словам Мирошника, властями будет установлен обоснованный переходный период. «В таможне задействовано огромное количество людей. Заключено огромное количество контрактов, которые существуют на внешнеэкономические связи. Как будут перерегистрировать наши предприятия, как они потом будут перерегистрировать контракты, которые существуют сейчас: на экспорт, на импорт. То есть вместо экспортно-импортных будут внутренние контракты на поставки», — объяснил он.

Посол уверен, что этот процесс затянется на месяцы. Он также рассказал, что в ЛНР полностью вышла из оборота гривна.

С 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Вопросы присоединения регионов к России будут рассмотрены на очередном своем заседании Совета Федерации 4 октября.

