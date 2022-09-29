В Совете Федерации прояснили порядок вхождения новых регионов в состав России

Сенатор Клишас прояснил порядок вхождения новых регионов в состав России

Совет Федерации рассмотрит вопросы вхождения новых регионов в состав России на очередном своем заседании 4 октября после подписания соответствующих договоров. Существующий порядок в четверг, 29 сентября, в своем Telegram-канале прояснил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Совет Федерации может рассмотреть все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, только после подписания соответствующих договоров», — пояснил он.

Ранее о том, что подписание договоров о присоединении к России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, церемония начнется в 15:00 в Георгиевском зале большого Кремлевского дворца. Представитель главы государства также анонсировал его объемное выступление в рамках мероприятия.

Накануне, 28 сентября, сообщалось, что Совет Федерации может рассмотреть вопросы вхождения новых регионов в состав России 4 октября.

С 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.