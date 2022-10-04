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Сообщение об антироссийских выкриках мобилизованного оказалось недостоверным

Информация об антироссийских выкриках мобилизованного мужчины оказалась недостоверной

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Сообщение о том, что мобилизованный россиянин выкрикивал антироссийские лозунги, оказалось недостоверным.

25 сентября Twitter-аккаунт Lima Intel (местоположение — Украина) разместил сюжет телеканала «Россия 24», на котором мужчина кричит: «Слава Украине! Господи, благослови Соединенные Штаты! Рашка — говно!» Владельцы аккаунта написали, что на видео попал мобилизованный солдат и он выкрикивает антироссийские лозунги и призывает благословить США.

На самом деле новостной сюжет, прикрепленный к твиту, был выпущен в начале 2021 года. Герой видеоролика — задержанный участник митинга оппозиции. Отношения к текущей мобилизации это видео не имеет.

Сообщение о том, что мобилизованный россиянин кричал антироссийские лозунги, не распространилось в СМИ, однако было опубликовано во многих англоязычных Twitter-аккаунтах. Среди них — Jayden X, Yasmina и Leo Fibonacci.

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Варвара Кошечкина
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