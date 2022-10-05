Россиянина задержали за убийство бывшей жены ударом ножа в грудь

В Бийске местного жителя задержали за убийство 37-летней бывшей жены ударом ножа в грудь

В Бийске 35-летнего местному жителю предъявили обвинение в убийстве 37-летней бывшей супруги. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета Россия (СКР) Ольга Чеснокова.

По данным следствия, вечером 2 октября нетрезвый россиянин находился в своей квартире вместе с бывшей женой, с которой жил вместе после развода. Между ними возник конфликт, во время которого он ударил женщину ножом в грудь. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Вскоре после этого фигуранта задержали. Готовится ходатайство о помещении его в СИЗО.

30 апреля сообщалось, что в Свердловской области 36-летний россиянин убил жену и ее любовника после вечеринки.