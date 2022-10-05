В США назвали заказчиков убийства Дарьи Дугиной

NYT: спецслужбы США полагают, что к убийству Дарьи Дугиной причастны власти Украины

К убийству дочери российского философа, журналистки Дарьи Дугиной причастны власти Украины, которые действовали без ведома американских кураторов. Предполагаемых заказчиков убийства назвали представители спецслужб США, сообщает газета New York Times (NYT).

По словам представителей спецслужб, США не принимали участия в теракте и не предоставляли никакой разведывательной информации. Более того, официальные лица даже не знали об проведении подобной операции заранее и «обязательно выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались».

Тщательная оценка причастности Украины со стороны ЦРУ, о которой ранее не сообщалось, была распространена в правительстве США на прошлой неделе. Известно, что Вашингтон осудил действия Киева несмотря на заявления о непричастности украинской стороны.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.