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Стало известно об иске Анджелины Джоли к Брэду Питту о домашнем насилии

NYT: актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против Брэда Питта
Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли . Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала встречный иск о домашнем насилии против своего бывшего мужа Брэда Питта в рамках разбирательства о продаже винодельни. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документ.

Адвокаты актрисы сообщили суду, что переговоры о продаже доли знаменитости в винодельне сорвались, поскольку актер потребовал, чтобы Джоли подписала «соглашение о неразглашении, которое <...> запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми».

В документе раскрываются детали конфликта, который произошел в сентябре 2016 года. Отмечается, что тогда актеры отправились из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестерыми детьми. В иске говорится, что Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу, а также «схватил Джоли за голову и потряс ее». Также отмечается, что в какой-то момент актер облил супругу пивом, а после — детей пивом и красным вином.

По данным The New York Times, актриса подала на развод спустя несколько дней после случившегося.

В начале июня Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести. Сообщается, что Питт был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Chateau Miraval, владельцем которой является Питт, а также намеренно скрыла от него этот факт. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

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Марина Совина
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