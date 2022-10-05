Российские военные уничтожили турецкие бронеавтомобили Kirpi под Херсоном

«Военкоры Русской весны»: ВС РФ уничтожили турецкие бронеавтомобили Kirpi под Херсоном

Российские военные под Херсоном уничтожили турецкие бронеавтомобили Kirpi, которые были поставлены украинским военным. О этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Уточняется, что войска России захватили множество бронемашин «в боях на Херсонщине», которые использовались бойцами ВСУ. При этом точное количество ликвидированных автомобилей не раскрывается.

В сети также публикуются фотографии захваченных и разбитых Kirpi. На кадрах представлены машины с бронированной обшивкой и решетками на окнах. Помимо этого, показан автомобиль, передняя часть которого была уничтожена сильным ударом снаряда.

В конце лета стало известно, что Турция поставила украинским военным 50 бывших в употреблении противоминных машин Kirpi. По словам представителя правительства, поставка машин стала итогом правительственного соглашения, а не сделки Украины с компанией BMC. Первые поставки бронетранспортеров BMC Kirpi 4x4 относятся к августу.

Колесные бронемашины с противоминной защитой (MRAP) Kirpi — разведывательные автомобили, имеющие бронированную обшивку, которая защищает от осколков артиллерийских снарядов. Kirpi оснащены пятью местами для ведения огня. Бронеавтомобиль весом 16 тонн способен перевозить 12 бойцов и двоих членов экипажа.