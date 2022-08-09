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Турция поставила на Украину партию бронетранспортеров Kirpi

Турция поставила на Украину партию бронемашин BMC Kirpi 4x4 собственного производства

Фото: Baris Seckin / Anadolu Agency / Getty Images

Турция поставила на Украину партию бронетранспортеров BMC Kirpi 4x4 собственного производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские источники.

По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили 50 турецких бронеавтомобилей MRAP Kirpi 4x4, еще 150 аналогичных машин Киев получит от Турции в ближайшее время. О том, когда будут осуществляться поставки и какими партиями, не уточняется.

Турецкие колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP) Kirpi — разведывательные автомобили, имеющие бронированный корпус, который обеспечивает защиту от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Kirpi оснащены пятью амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, пуленепробиваемыми окнами и пулеметом на крыше, который можно вращать на 360 градусов. Бронеавтомобиль весом 16 тонн способен перевозить 12 бойцов и двух членов экипажа.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пообещало поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года. При этом ранее ФРГ одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

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Варвара Кошечкина
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