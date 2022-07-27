Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия пообещала поставить Украине ПВО IRIS-T к концу года

Правительство Германии пообещало поставить Украине ПВО IRIS-T к концу года

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Правительство Германии обещает поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, пишет Bild.

Министерство обороны Германии пояснило, что пока речь идет о поставке только одного ракетного комплекса. Это связывают с ограниченными мощностями военной промышленности, сокращавшейся в последние годы.

Ранее правительство ФРГ также одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Компании Krauss-Maffei Wegmann выдали разрешение на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 13 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Женщина захотела избавиться от фобии запястий и обратилась к гипнозу
В Латвии предсказали выборочное отопление в больницах зимой
В материнских платах нашли скрытую угрозу
Кейт Уинслет сыграет главную роль в новом сериале от HBO
Интерес западных СМИ к Лаврову объяснили
Магомедшарипов рассказал о злобе на UFC
СКР заподозрил полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки
Новая прическа Бузовой вызвала споры в сети
США направили в сторону Тайваня авианосную группу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.