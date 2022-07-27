Германия пообещала поставить Украине ПВО IRIS-T к концу года

Правительство Германии пообещало поставить Украине ПВО IRIS-T к концу года

Правительство Германии обещает поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, пишет Bild.

Министерство обороны Германии пояснило, что пока речь идет о поставке только одного ракетного комплекса. Это связывают с ограниченными мощностями военной промышленности, сокращавшейся в последние годы.

Ранее правительство ФРГ также одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Компании Krauss-Maffei Wegmann выдали разрешение на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 13 июля.