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В США предрекли мировую войну из-за вступления Украины в НАТО

Профессор Петро заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к новой мировой войне

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший представитель государственного департамента США, профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро заявил, что вступление Украины в НАТО несет угрозу начала новой мировой войны, подготовка к которой уже началась. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобный шаг ставит под угрозу глобальный мир и стабильность. Он отметил, что нет абсолютно никакой гарантии, что подобного не случится.

«Подготовительная интеллектуальная работа с целью выставить мировую войну за нечто "нормальное" уже ведется. В конечном счете, мы находимся в состоянии войны, и нет ничего сложного признать это», — сказал профессор.

Петро также указал на значительные усилия, которые предпринимаются западными государствами для подготовки населения ко вступлению Украины в Североатлантический альянс. По его словам, скорее вступление страны в НАТО может быть оправдано «чрезвычайными обстоятельствами».

«В этом случае вы увидите, что нарушение процедур будет оправдано гуманитарной необходимостью, к которой организация всегда была предрасположена», — отметил эксперт.

Петро заявил, что членство в Североатлантическом альянсе стало необходимым условием для Киева через поправки в конституцию страны еще до прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США назвали причину, по которой альянс отказал Украине во вступлении. В материале New York Times говорится, что альянс придерживается принципа коллективной обороны, поэтому принятие Украины, где ведутся боевые действия, крайне маловероятно.

30 сентября Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

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Марина Совина
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