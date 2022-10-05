Стало известно об обысках у активистов движения «Голос»

RT: МВД проводит обыски в семи регионах России у активистов движения «Голос»

МВД проводит обыски у активистов общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом в среду, 5 октября, сообщает RT со ссылкой на источник.

Как стало известно, обыски проходят в семи регионах — Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, Карелии и Пермском крае.

Собеседник RT пояснил, что в 2022 году Нижегородский и Челябинский областные суды сочли доказанным взаимодействие «Голоса» с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами ENEMO (организация, деятельность которой признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) как его структурного подразделения.

В августе 2021 года движение «Голос» было внесено Минюстом в список незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России. 23 августа 2022 года координатор движения Полина Костылева была исключена из реестра СМИ-иноагентов.