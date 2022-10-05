В российском регионе ответили на информацию о поножовщине мобилизованных

Омбудсмен назвала слухами информацию о поножовщине мобилизованных в учебном центре в Елани

Информация о поножовщине с ранеными в учебном центре в Елани, куда отправляют мобилизованных, не подтвердилась. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, пишет Ura.ru.

Омбудсмен пояснила, что мобилизованные прибыли из другого российского региона в учебный центр с достаточной степенью опьянения.

«32-й городок [Елань] меня попросил посмотреть, что происходит. Я все это видела своими глазами. Поножовщина с 13 ранеными не подтверждается. Не подтвердили ни военный прокурор, ни гарнизонный командир», — отметила Мерзлякова, указав, что ранее появившиеся сведения являются слухами.

Она также пообещала, что в ходе совместной поездки в 32-й городок с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой еще раз оценит условия содержания мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области погибли трое россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Двое мобилизованных погибли на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино. Еще один скончался сразу после отправки домой. Позже стало известно, что в Новосибирском высшем военном командном училище умер еще один из мобилизованных.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября.