Описана ситуация на границе России и Грузии после спада ажиотажа

Россияне заявили о стабилизации обстановки на границе с Грузией

Ситуация на сухопутной границе с Грузией у КПП «Верхний Ларс» стабилизировалась: почти весь мусор, скопившийся за время многокилометровых пробок, убрали, нет брошенных машин, велосипедов, очередей практически не осталось. Об этом «Ленте.ру» рассказали побывавшие там россияне.

В конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к «Верхнему Ларсу» выросли многокилометровые пробки. В очереди стояло свыше 5,5 тысячи автомобилей.

«С тем, что было раньше, и сравнивать нечего, — рассказал пересекший границу 5 октября Илья — Мы прошли минут за 20-30, и то потому что ждали, пока проедут грузовые автомобили. Ситуация абсолютно спокойная. На границе спросили только о цели поездки и спокойно пропустили, но такое всегда было».

Во время ажиотажа у грузинской границы людям приходилось ждать сутками для того, чтобы въехать в страну. Сообщалось, что многие россияне бросали машины, потому что пройти пешком оказывалось быстрее.

«Мы ехали вечером 4 октября, — рассказала россиянка Марина. — Практически весь мусор уже вывезли — по крайней мере, в глаза мне ничего не бросилось. Что-то валялось по обочинам, но не критично. Писали, что люди бросали автомобили, велосипеды, самокаты, но их мы тоже не увидели. Может, отвезли на какие-то штрафстоянки».

Те, кто стоит на границе сейчас, сообщают о небольшом дорожном заторе, но отмечают, что так было и раньше.

«Сейчас пробка небольшая, метров 300, — говорит Максим. — Не знаю, насколько это связано с происходящим, потому что говорят, что небольшие заторы здесь были почти всегда. Думаю, пройдем быстро. Чтоб кого-то разворачивали, я не видел».

Ранее в сентябре сообщалось, что ситуация на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией стабилизировалась. Вице-премьер республики Северная Осетия-Алания Ирбек Томаев отметил, что в настоящее время прохождения границы ожидают 1,4 тысячи грузовых автомобилей.