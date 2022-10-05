В Запорожской области оценили вероятность запуска ЗАЭС
Запустить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не составит труда, но при условии, что со стороны Украины больше не будет обстрелов. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.
По его словам, во время обстрелов работники станции уходят в убежища, что опасно для такого объекта, как ЗАЭС. Кроме того, удары противника сами по себе негативно сказывается на работе станции. «Технически, в принципе, мы можем запустить станцию, она может работать», — оценил вероятность возобновления работы электростанции Балицкий.
Последний работавший блок Запорожской АЭС был остановлен 11 сентября из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
5 октября глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что директор ЗАЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество со службой безопасности противника, занимался координацией террористической деятельности на территории города.
30 сентября Минобороны России заявило, что ВСУ продолжают провокации на ЗАЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. По данным ведомства, артиллерия противника наносила удары по жилым кварталам прилегающего к электростанции города Энергодар.