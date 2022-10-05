Байден подписал закон о запрете обмениваться специальными правами с Россией

Байден подписал закон о запрете Минфину США обмениваться специальными правами с Россией

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Министерству финансов менять на доллары российские и белорусские специальные права заимствования (СДР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», - указано в сообщении.

В описании закона уточняется, что Минфин должен выступать против операций, связанных с обменом принадлежащих России и Белоруссии SDR и направлять американских представителей в каждую международную финансовую организацию, чтобы противодействовать предоставлению помощи указанным странам. Исключение составляют решения базовых человеческих потребностей гражданского населения.

Запрет менять СДР на доллары был предложен в начале марта в связи с ситуацией вокруг Украины. Также предполагается, что глава Минфина будет вести консультации с другими странами, чтобы они отказались от конвертации средств заимствования в твердую валюту.