Антоновский мост в Херсоне опять обстреляли

ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщили ТАСС экстренные службы Херсонской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал представитель экстренного ведомства.

Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о стягивании Украиной на херсонское направлении огромного количества техники НАТО.