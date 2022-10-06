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Антоновский мост в Херсоне опять обстреляли

ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщили ТАСС экстренные службы Херсонской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал представитель экстренного ведомства.

Накануне заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о стягивании Украиной на херсонское направлении огромного количества техники НАТО.

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