Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа оптимальная стоимость туров в Турцию и Египет на осенних каникулах

TourDom: стоимость путевок в Египет на осенних каникулах стартует от 85 тысяч рублей

Фото: Simon Berger / Unsplash

Эксперты туристической отрасли назвали отечественным путешественникам оптимальную стоимость отдыха на курортах Турции и Египта на предстоящих осенних каникулах. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, наиболее выгодные путевки в Египет сейчас предлагаются от 85 тысяч рублей. В стоимость входит перелет по маршруту МоскваХургада — Москва, недельное проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «все включено». Немного дешевле обойдется отпуск на тех же условиях на курортах Турции — цена семидневный отдыха стартует от 80 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Стоимость туров с размещением в гостиницах категории четыре звезды немного выше — путевки all inclusive в Шарм-эш-Шейх можно приобрести от 90 тысяч рублей за двоих. Цены на туры в Муглу на семь ночей со включенным питанием начинаются от 82 тысяч рублей.

При этом провести отпуск в пятизвездочном отеле дешевле выйдет в Египте — неделя в гостинице Aqua Hotel Resort & SPA стоит от 90 тысяч рублей, в то время как отдых в Мармарисе в Mirage World стоит около 94 тысяч с питанием «все включено».

Ранее стало известно, что отели Египта готовятся принимать оплату в рублях уже к началу высокого туристического сезона, который стартует в декабре-январе. Отмечается, что сначала рубль будут принимать ограниченно, однако позже Каир планирует расширить сферу его оборота в стране. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий
Жителям регионов предложили выгодные туры на популярный азиатский курорт
Медведев заявил о соответствии вхождения новых регионов международному праву
В России нашли замену товарам H&M и Zara
Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой
Медведев высказался о работе в новых российских регионах
Россиян предупредили о вручении повестки не по месту регистрации
Дело о хищениях при поставках в ФСО возвращено следствию
Медведев заявил об обязательном достижении целей по защите граждан России
В России выявили 23 045 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.