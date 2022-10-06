Названа оптимальная стоимость туров в Турцию и Египет на осенних каникулах

TourDom: стоимость путевок в Египет на осенних каникулах стартует от 85 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли назвали отечественным путешественникам оптимальную стоимость отдыха на курортах Турции и Египта на предстоящих осенних каникулах. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, наиболее выгодные путевки в Египет сейчас предлагаются от 85 тысяч рублей. В стоимость входит перелет по маршруту Москва — Хургада — Москва, недельное проживание в трехзвездочном отеле и питание по системе «все включено». Немного дешевле обойдется отпуск на тех же условиях на курортах Турции — цена семидневный отдыха стартует от 80 тысяч рублей.

Стоимость туров с размещением в гостиницах категории четыре звезды немного выше — путевки all inclusive в Шарм-эш-Шейх можно приобрести от 90 тысяч рублей за двоих. Цены на туры в Муглу на семь ночей со включенным питанием начинаются от 82 тысяч рублей.

При этом провести отпуск в пятизвездочном отеле дешевле выйдет в Египте — неделя в гостинице Aqua Hotel Resort & SPA стоит от 90 тысяч рублей, в то время как отдых в Мармарисе в Mirage World стоит около 94 тысяч с питанием «все включено».

Ранее стало известно, что отели Египта готовятся принимать оплату в рублях уже к началу высокого туристического сезона, который стартует в декабре-январе. Отмечается, что сначала рубль будут принимать ограниченно, однако позже Каир планирует расширить сферу его оборота в стране.