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Угрозу перерастания украинского кризиса в мировой конфликт оценили

Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: ЯО не позволит кризису на Украине стать мировым конфликтом

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Ядерное оружие (ЯО) не позволит украинскому кризису стать мировым конфликтом, как того опасаются на Западе. Подобную угрозу перерастания регионального конфликта на глобальный уровень оценил сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«Мировая война в том понимании, которое у нас было в первой половине XX века, сейчас просто невозможна, потому что она очень быстро приведет к уничтожению участников конфликта. Маловероятно, что существует реальная угроза перехода [конфликта на Украине] на уровень мирового, с тотальным уничтожением. Мировых войн нет, потому что существует ядерное оружие», — рассказал ученый.

Он также отметил, что на данный момент понятие «вооруженный конфликт» имеет достаточно размытое значение с точки зрения международного права.

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Дмитрий Сотак
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