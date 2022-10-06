Угрозу перерастания украинского кризиса в мировой конфликт оценили

Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: ЯО не позволит кризису на Украине стать мировым конфликтом

Ядерное оружие (ЯО) не позволит украинскому кризису стать мировым конфликтом, как того опасаются на Западе. Подобную угрозу перерастания регионального конфликта на глобальный уровень оценил сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«Мировая война в том понимании, которое у нас было в первой половине XX века, сейчас просто невозможна, потому что она очень быстро приведет к уничтожению участников конфликта. Маловероятно, что существует реальная угроза перехода [конфликта на Украине] на уровень мирового, с тотальным уничтожением. Мировых войн нет, потому что существует ядерное оружие», — рассказал ученый.

Он также отметил, что на данный момент понятие «вооруженный конфликт» имеет достаточно размытое значение с точки зрения международного права.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба через один-два месяца и заявил, что отношения Запада с Россией и КНР серьезно ухудшатся.