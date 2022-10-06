Угрозу перерастания украинского кризиса в мировой конфликт оценили
Ядерное оружие (ЯО) не позволит украинскому кризису стать мировым конфликтом, как того опасаются на Западе. Подобную угрозу перерастания регионального конфликта на глобальный уровень оценил сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.
«Мировая война в том понимании, которое у нас было в первой половине XX века, сейчас просто невозможна, потому что она очень быстро приведет к уничтожению участников конфликта. Маловероятно, что существует реальная угроза перехода [конфликта на Украине] на уровень мирового, с тотальным уничтожением. Мировых войн нет, потому что существует ядерное оружие», — рассказал ученый.
Он также отметил, что на данный момент понятие «вооруженный конфликт» имеет достаточно размытое значение с точки зрения международного права.
Ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба через один-два месяца и заявил, что отношения Запада с Россией и КНР серьезно ухудшатся.