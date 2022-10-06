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В Грозном появились гигантские песочные часы

В Грозном в День города открыли гигантские песочные часы
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба Главы Чеченской Республики

В Грозном во время празднования Дня города открыли гигантские песочные часы, которые символизируют возрождение административного центра Чечни. Об этом сообщает ТАСС.

На нижней части часов изображен современный Грозный, а в верхней — разрушенный войной.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, народ начинает забывать, насколько был разрушен город и насколько были трудные времена. «Гостям тоже интересно, что было на самом деле в Чечне, поэтому придуманы эти песочные часы. Песочные часы наглядно передают ту картину, то, что мы пережили», — сказал он.

Скульптуру установили при въезде в город со стороны Аргуна. Конструкция часов представляет собой две стеклянные колбы, соединенные узким горлышком. Стеклянные емкости заключены в обрамляющий каркас.

Высота часов составляет почти 13 метров, высота самой конструкции — 14 метров и 85 сантиметров. Диаметр — 10 метров и 57 сантиметров.

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Варвара Кошечкина
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