Уличенный в жульничестве шахматист высказался о скандале

Уличенный в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн заявил, что продолжит играть

Уличенный в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн высказался о скандале. Его слова приводит Sky News.

«Эта игра сказала сама за себя и показала, какой я шахматист. Я собираюсь сыграть здесь в свои лучшие шахматы, несмотря на давление», — заявил 19-летний спортсмен после победы над Кристофером Ю в первом туре чемпионата США.

5 октября портал Chess.com объявил, что в 2020 году Ниманн мог получать незаконную помощь более чем в 100 онлайн-партиях. Отмечается, что американец прибегал к мошенничеству в том числе в матчах, за которые полагались призовые. Однако Chess.com не сделал никаких выводов об игре Ниманна в обычных турнирах.

Ранее Ниманна обвинил в жульничестве чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. «Его прогресс был необычным. По ходу нашей игры на [этапе серии Grand Chess Tour] Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен», — подчеркнул норвежец. В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявили, что разделяют озабоченность Карлсена по поводу жульничества. В организации отметили, что готовы провести расследование ситуации.