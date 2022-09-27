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Спорт

Карлсен обвинил американского шахматиста в жульничестве

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обвинил американца Ханса Ниманна в жульничестве

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обвинил американца Ханса Ниманна в жульничестве. Заявление гроссмейстер опубликовал в Twitter.

«Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать», — заявил норвежец. Он добавил, что разочарован и не желает играть против Ниманна.

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Карлсен назвал жульничество большой проблемой и угрозой шахматам. «Организаторы турниров и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер безопасности и методов обнаружения обмана в шахматах за доской», — подчеркнул гроссмейстер.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович выразил недовольство поведением Карлсена в ситуации с Ниманном. «Мы твердо верим, что чемпион мира несет моральную ответственность, связанную с его статусом, поскольку он рассматривается как глобальный посол игры. Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты», — отметил он.

Во время онлайн-турнира Champions Chess Tour Карлсен сдался после двух ходов партии против Ниманна. Ранее обладатель мировой шахматной короны снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour после поражения от американца. Отмечалось, что норвежец принимал решения из-за подозрений в жульничестве со стороны Ниманна.

Дарья Коршунова
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