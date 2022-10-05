Американского шахматиста уличили в жульничестве более чем в 100 онлайн-партиях

Портал Chess.com уличил американца Ниманна в жульничестве более чем в 100 онлайн-партиях

Американского шахматиста Ханса Ниманна уличили в жульничестве во время онлайн-турниров. Расследование провел портал Chess.com.

Выяснилось, что в 2020 году Ниманн мог получать незаконную помощь более чем в 100 онлайн-партиях. Отмечается, что 19-летний шахматист прибегал к мошенничеству в том числе в матчах, за которые полагались призовые. Однако Chess.com не сделал никаких выводов об игре Ниманна в обычных турнирах.

Ранее Ниманна обвинил в жульничестве чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. «Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на [этапе серии Grand Chess Tour] Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать», — подчеркнул норвежец.

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявили, что разделяют озабоченность Карлсена по поводу жульничества. В организации отметили, что готовы провести расследование ситуации.

Во время онлайн-турнира Champions Chess Tour Карлсен сдался после двух ходов партии против Ниманна. Ранее обладатель мировой шахматной короны снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour после поражения от американца. Норвежец принимал решения из-за подозрений в жульничестве со стороны Ниманна.