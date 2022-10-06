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Россиянина посадили спустя 16 лет после расправы над тетей и дедушкой

Российский подросток убил тетю и дедушку и 16 лет скрывался от силовиков

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан 32-летнего россиянина приговорили к шести годам колонии общего режима за убийство тети и дедушки 16 лет назад. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает региональное управления Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с 2005 года осужденный, будучи 16-летним подростком проживал в Уфе со своей 52-летней тетей и 75-летним дедушкой. У школьника регулярно случались конфликты с тетей на бытовой почве. Так, 26 мая 2006 года после очередного конфликта он вооружился гантелью и нанес родственнице несколько ударов по голове, а затем взял нож и добил свою жертву ударом в шею. Затем, не желая оставлять свидетелей, он убил и своего дедушку, после чего скрылся.

«В отношении подростка было возбуждено дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). При производстве первоначальных следственных действий следователи совместно с оперативниками установили причастность подсудимого к совершенному преступлению, и он был объявлен в розыск. Подсудимый покинул республику и на протяжении 16 лет скрывался от следствия, ведя бродяжнический образ жизни», — рассказали в СКР.

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Владимир Седов
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