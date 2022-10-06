Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков

Spiegel: немецкий депутат захотела надавить на Шольца в вопросе поставок танков Киеву
Мари-Агнес Штрак-Циммерман

Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Глава комитета бундестага по обороне, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман отправилась в Киев, чтобы изучить вопрос поставки Украине танков. Об этом сообщает Spiegel.

«Я хотела бы на месте составить себе представление и поговорить с теми, кто в прямом смысле слова находится на фронте, чтобы услышать, что еще мы можем сделать», — объяснила депутат. В частности, она хотела бы узнать, насколько серьезно желание Киева получить западные боевые танки. По словам, Штрак-Циммерман ФРГ предоставила Украине уже много вооружений, но можно детальнее изучить этот вопрос по линии ЕС и НАТО.

В пятницу Штрак-Циммерман намерена встретиться с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и главным советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Представители СвДП уже неоднократно выступали за дальнейшие поставки танков в Украину. В частности, речь идет о немецком бронетранспортере Marder. По утверждениям депутата, бундесвер вполне может обойтись без дополнительных танков. Помимо прочего, она хочет оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца и подтолкнуть его к тому, чтобы вплотную заняться вопросом.

Ранее Шольц объяснил, что Германия не хочет отправлять танки на Украину, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта. По его словам, война между НАТО и Россией будет катастрофой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
Лукашенко запретил ценам расти
Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений
Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»
Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19
67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов
Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском
Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков
Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев
Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.