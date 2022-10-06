Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков

Spiegel: немецкий депутат захотела надавить на Шольца в вопросе поставок танков Киеву

Глава комитета бундестага по обороне, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман отправилась в Киев, чтобы изучить вопрос поставки Украине танков. Об этом сообщает Spiegel.

«Я хотела бы на месте составить себе представление и поговорить с теми, кто в прямом смысле слова находится на фронте, чтобы услышать, что еще мы можем сделать», — объяснила депутат. В частности, она хотела бы узнать, насколько серьезно желание Киева получить западные боевые танки. По словам, Штрак-Циммерман ФРГ предоставила Украине уже много вооружений, но можно детальнее изучить этот вопрос по линии ЕС и НАТО.

В пятницу Штрак-Циммерман намерена встретиться с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и главным советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Представители СвДП уже неоднократно выступали за дальнейшие поставки танков в Украину. В частности, речь идет о немецком бронетранспортере Marder. По утверждениям депутата, бундесвер вполне может обойтись без дополнительных танков. Помимо прочего, она хочет оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца и подтолкнуть его к тому, чтобы вплотную заняться вопросом.

Ранее Шольц объяснил, что Германия не хочет отправлять танки на Украину, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта. По его словам, война между НАТО и Россией будет катастрофой.