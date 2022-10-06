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Терапевт рассказал о пользе комнатных растений для работы мозга

Врач Иван Ликов: комнатные растения улучшают сон, внимание, ослабляют депрессию

Фото: vadim kaipov / Unsplash

Комнатные растения ослабляют сезонную депрессию, улучшают настроение и внимание, рассказал врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов. О пользе комнатных растений для настроения и работы мозга он сообщил в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, лавр, лаванда и розмарин помогают лучше спать. Все три растения выделяют эфирные масла, которые влияют на нервную систему и опосредованно снижают синтез гормона стресса кортизола. «Это в значительной степени улучшает функцию сна», — сказал эксперт.

Цитрусовые растения, например лимонное или мандариновое дерево, продолжил Ликов, способствуют улучшению работы мозга, более быстрому запоминанию информации, концентрации внимания. Это, по его мнению, особенно важно для жителей мегаполисов, которые пребывают в режиме многозадачности и испытывают постоянные умственные перегрузки из-за избытка информации.

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На выраженность сезонной депрессии, добавил Ликов, влияет жасмин. Эфирные масла, которые выделяет это растение, способствуют выработке гормона серотонина.

Пальма и алоэ, по словам врача, улучшают работу дыхательной системы человека и полезны для профилактики заболеваний бронхолегочной системы.

В одной комнате, предупредил Ликов, необходимо содержать не более двух-четырех растений.

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Александра Лисица
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